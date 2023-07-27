Дети пензячки, отправившейся на СВО, столкнулись с проблемами

27.07.2023 | 09:55

Детям пензячки, в качестве медика отправившейся на службу по контракту в зону специальной военной операции, понадобилась помощь, которую ранее они не получали.

В сложившейся ситуации в среду, 26 июля, разбиралась уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

«Необходимо было урегулировать вопросы, касающиеся получения льгот ее семьей», - пояснила омбудсмен.

По ее словам, в тот же день к решению возникших проблем подключилось Социальное управление г. Пензы. Семью срочно посетил специалист по опеке, чтобы проработать тактику оказания помощи двум несовершеннолетним детям в случае необходимости.

«Продолжаем помогать детям, прибывшим в Пензу из ДНР и ЛНР, находящимся под опекой своих родственников. Речь в данном случае идет об утраченных выплатах детям-сиротам до получения ими гражданства России. Взяли в работу все эти вопросы», - написала Елена Столярова на своей странице во «ВКонтакте».