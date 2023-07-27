Дети пензячки, отправившейся на СВО, столкнулись с проблемами

Детям пензячки, в качестве медика отправившейся на службу по контракту в зону специальной военной операции, понадобилась помощь, которую ранее они не получали.
В сложившейся ситуации в среду, 26 июля, разбиралась уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.
«Необходимо было урегулировать вопросы, касающиеся получения льгот ее семьей», - пояснила омбудсмен.
По ее словам, в тот же день к решению возникших проблем подключилось Социальное управление г. Пензы. Семью срочно посетил специалист по опеке, чтобы проработать тактику оказания помощи двум несовершеннолетним детям в случае необходимости.
«Продолжаем помогать детям, прибывшим в Пензу из ДНР и ЛНР, находящимся под опекой своих родственников. Речь в данном случае идет об утраченных выплатах детям-сиротам до получения ими гражданства России. Взяли в работу все эти вопросы», - написала Елена Столярова на своей странице во «ВКонтакте».
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