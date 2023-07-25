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Из жизни

Съемка фильма про тюрьму: пензенца поразило общение с детьми в саду

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Манера общения воспитателя детского сада с малышами неприятно поразила жителя Пензы, живущего рядом с учреждением дошкольного образования.

«Сегодня достаточно теплый день, и окна открыты. Несколько часов приходилось слушать, как воспитатель детсада, находящегося рядом с домом, прикрикивает на детей. Если точнее, манера разговора как надзирателя в лагере или кинолога с собаками. Можно понять, что это специфичная работа, что может быть и выгорание или просто «день такой» сегодня, но такое происходит регулярно и с разными воспитателями. «Рявкают» не только на расшалившихся детей, но абсолютно все фразы в приказном тоне, с неприязнью», - поделился горожанин, написав в редакцию PenzaInform.ru.

К сообщению он приложил видеофайл (нужно слушать на большом уровне громкости). «Строимся! Встали в строй, встали в строй!» - говорит воспитатель строгим тоном. Ребенка, который не торопится выполнять приказ, женщина толкает за шею в нужном направлении.

Пензенец отметил, что слушать такое долго невозможно и ему приходится закрывать окна. «Как будто у дома идет съемка фильма про тюрьму», - сравнил он.

Горожанина смущает не отсутствие тишины, а отношение к детям: о любви и уважении говорить не приходится.

«Если это опубликуют и воспитатели увидят, просьба к ним постараться быть человечнее. Мы все понимаем, что работа воспитателя (или няни) недостаточно оплачивается, нужно много энергии и терпения. Должность с большой ответственностью, но не только за здоровье физическое, но и психологическое. Нельзя не вспомнить о подвиге воспитателей, остановивших убийцу в детском саду. При этом остановить таких можно гораздо раньше, и это в ваших руках», - резюмировал пензенец.

Видео было снято в понедельник, 24 июля, в микрорайоне Арбеково.

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