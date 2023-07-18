Участком Пушкина от Кулакова до Космодемьянской займутся ночью

18.07.2023 | 15:06

Ремонт улицы Пушкина в Пензе выходит на заключительный этап. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил глава города Александр Басенко на своих страницах в соцсетях.

«Подрядчик приступил к укладке верхнего слоя покрытия проезжей части. В связи с этим на отрезке от пересечения с ул. Космодемьянской до ул. Володарского до 19:00 20 июля перекрыто движение для всех видов транспорта по направлению в сторону центра», - уточнил он.

По словам главы, участком Пушкина от Космодемьянской до Кулакова будут заниматься ночью, чтобы избежать заторов, ведь днем поток транспорта там большой.

Ремонт улицы Пушкина стартовал в начале мая. Срок окончания работ - 8 августа.

С 7:00 вторника, 18 июля, до 19:00 четверга, 20 июля, проезд в сторону центра по участку от пересечения с Космодемьянской до Володарского перекрыли для всех видов транспорта. Причина - устройство верхнего слоя дорожного покрытия.

Из-за этого на 3 дня изменились схемы движения общественного транспорта. Как теперь ездят маршрутки № 1т, 33, 39, 63 и троллейбусы № 1, можно прочитать здесь.