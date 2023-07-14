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Из жизни

В Оленевке семья несколько лет живет в «доме на боку»

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В селе Оленевка Пензенской области семья вынуждена жить в аварийном доме. Более 20 лет назад людям дали квартиру по договору соцнайма, но ни на кадастровый учет ее не поставили, ни в собственность оформить не разрешили.

Два года назад дом признали непригодным для проживания, однако благоустроенного помещения люди не получили до сих пор, несмотря на решение суда, вступившее в силу.

На нарушение жилищных прав глава семейства пожаловался в группе информационного центра СК России во «ВКонтакте» 10 июля.

«Глава администрации Оленевского сельсовета более 2 лет не исполняет решение суда по аварийному дому. Дом на боку. Более года СК ведет расследование по ч. 1 ст. 285 УК РФ, что-то судом не пахнет», - рассказал Владимир С.

При этом семье предлагали квартиры, не соответствующие требованиям. Обращения в уполномоченные органы результатов не приносили.

«В Зареченском межрайонном следственном отделе расследуется уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями работниками администрации Оленевского сельсовета. Все обстоятельства, имеющие значение для дела, устанавливаются следственным путем», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

На жалобу мужчины отреагировал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В четверг, 13 июля, стало известно, что он поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о причинах неразрешения проблемы.

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