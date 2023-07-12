Водитель сравнил освещение на улице Окружной со световым шоу

Водитель поделился с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» кадрами «светового шоу», которое наблюдал на улице Окружной.
Видео было сделано вечером во вторник, 11 июля, в районе СЗК «Дизель-Арена». В объектив камеры попал ряд фонарей, лампы в которых мигали, словно сигнал светофора.
«До поворота на улице Мира вот такое шоу. Что сломалось, не понятно. Но очень опасно: отвлекает от дороги, раздражает, кому-то, думаю, может и дурно стать, вплоть до ДТП», - прокомментировал автомобилист.
В январе другой пензенский водитель снял на видео подобное освещение на улице Измайлова.
«Цветомузыка в Ахунах», - так назвал кадры автор. Он запечатлел дорожное полотно, которое освещается в музыкальном ритме: фонари резко вспыхивают и гаснут.
В июне сообщалось, что на освещение Пензы готовы потратить 67 млн 827 тысяч 131 рубль. Средства пойдут на установку 27 641 светильника на магистральных улицах и внутридворовых территориях во всех микрорайонах областного центра.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀