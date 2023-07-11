Пензенцы добились замены тусклых уличных фонарей на яркие

11.07.2023 | 22:00

Теперь по вечерам за окнами у жителей дома № 26 на улице Рахманинова не так темно, как было обычно: люди через прокуратуру добились замены осветительных приборов.

В Пензе многие горожане сталкиваются с подобной проблемой, однако не все готовы идти до конца в ее решении. В данном случае жильцы подали коллективное обращение в надзорный орган.

При проверке было установлено, что у дома 5 световых опор, при этом один из фонарей не работал вовсе, а остальные имели малую мощность (до 100 кВт).

«Это не удовлетворяло потребностям жителей многоквартирного дома и участников дорожного движения», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Прокуратура Октябрьского района внесла представление начальнику городского управления ЖКХ о нарушении прав граждан. После этого на улице Рахманинова установили осветительные приборы необходимой мощности.