Пензенцы добились замены тусклых уличных фонарей на яркие

Теперь по вечерам за окнами у жителей дома № 26 на улице Рахманинова не так темно, как было обычно: люди через прокуратуру добились замены осветительных приборов.
В Пензе многие горожане сталкиваются с подобной проблемой, однако не все готовы идти до конца в ее решении. В данном случае жильцы подали коллективное обращение в надзорный орган.
При проверке было установлено, что у дома 5 световых опор, при этом один из фонарей не работал вовсе, а остальные имели малую мощность (до 100 кВт).
«Это не удовлетворяло потребностям жителей многоквартирного дома и участников дорожного движения», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Прокуратура Октябрьского района внесла представление начальнику городского управления ЖКХ о нарушении прав граждан. После этого на улице Рахманинова установили осветительные приборы необходимой мощности.
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