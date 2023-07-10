Пешеходы наказали водителя, помешавшего им на тротуаре

10.07.2023 | 15:05

В Пензе на улице Калинина водитель грузовой машины припарковался на тротуаре и разозлил пешеходов. Жалоба от горожанина поступила в редакцию портала «ПензаИнформ» в понедельник, 10 июля.

«Сегодня этот товарищ напротив дома № 130Б перегородил прохожим единственный удобный путь, оставил машину и ушел по своим делам», - сообщил пензенец Роман.

На фотографиях, снятых в 10 часов утра, запечатлена «Газель», припаркованная так, что ее задняя часть нависает над зоной, предназначенной для пешеходов.

«Молодец, ему удобно, а людям теперь как идти? По земле и траве? Полное неуважение к окружающим!» - возмутился Роман.

Кроме осуждения со стороны прохожих, водитель получил нецензурную надпись на кабине. Неизвестный назвал автомобилиста матерным словом и рекомендовал ему «парковаться, как человеку».

Ранее житель Западной Поляны пожаловался на машину, круглосуточно стоящую на тротуаре улицы Мира.