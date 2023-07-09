На Западной Поляне игнорируют машину, неделю стоящую на тротуаре

09.07.2023 | 10:00

На тротуаре улицы Мира в Пензе, около проезжей части, припаркован автомобиль. Больше недели стоит он на одном и том же месте круглосуточно, но дела до этого никому нет.

Об проблеме в воскресенье, 9 июля, написал житель Западной Поляны в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru.

«Я не знаю, кто должен за это отвечать. Сотрудники администрации Первомайского района? Сотрудники ГИБДД, каждый день проезжающие мимо? Или у нас пока не поступит жалоба от кого-нибудь, можно нарушать законы и правила?» - выразил недоумение горожанин.

Мужчина прикрепил к сообщению фотографию, подтверждающую его слова. На снимке запечатлена старая иномарка с киргизским номером. Она припаркована на тротуаре с торца дома № 64 на улице Мира.

«Надеюсь, мое сообщение опубликуют и его увидит владелец машины и уберет ее или ответственный сотрудник, который выпишет владельцу штраф, что сподвигнет его убрать машину», - добавил автор снимка.