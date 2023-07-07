Драка у проезжей части на улице Калинина попала на камеру

Пензенцы не стали искать безлюдное место для драки и устроили разборки прямо вблизи проезжей части на улице Калинина.
Запись, сделанная очевидцем с противоположной стороны дороги, попала в Сеть в пятницу, 7 июля.
«Два мужчины маргинальной внешности пристали к двум пьяным мужчинам, а после избили их», - рассказали люди, оказавшиеся неподалеку.
На кадрах видно, что активность в основном проявляет один агрессор. Сначала он уложил ударом кулака первого мужчину, потом толкнул и повалил на тротуар второго. Вернувшись, он стал избивать лежащего на пешеходной дорожке человека не только руками, но и ногами.
Его приятель в нужный момент, когда пострадавший попытался встать, с замаха вернул его в лежачее положение ударом ноги.
Что не поделили мужчины, неясно, но неприятную сцену пришлось наблюдать и пешеходам, и проезжавшим мимо водителям.
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