10-летний мальчик попросил вернуть его дерущимся родителям

03.07.2023 | 19:35

10-летний житель одного из районов Пензенской области написал письмо уполномоченному по правам ребенка Елене Столяровой. Мальчик попросил помочь ему вернуться к родителям.

Мальчика отобрали у матери и отца «из-за пьянки и постоянной драки, в которую они вовлекали и сына».

Детский омбудсмен встретилась с адресантом лично, выслушала его, подсказала, как может разрешиться их семейная ситуация.

«Объяснила, что многое зависит от поведения родителей, их трудоустройства, трезвого образа жизни и заботы о несовершеннолетнем ребенке», - рассказала она на своей странице во «ВКонтакте» в понедельник, 3 июля.

Она уточнила, что в ситуации разбираются социальные службы и органы опеки.