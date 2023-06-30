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Из жизни

В УЖКХ объяснили, почему ливневка в Пензе не справляется в дождь

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В городском управлении ЖКХ объяснили, почему ливневка в Пензе не справляется с дождевыми потоками.

«При выпадении обильных осадков происходит интенсивный нанос мусора с прилегающей территории на решетки дождеприемных колодцев, который способствует скоплению вод на поверхности определенных участков», - рассказал представитель УЖКХ в Telegram-канале PenzaInform.

Специалист уточнил, что сейчас на обслуживании находится около 198 км сетей ливневой канализации. Они есть во всех районах города, «но площади районов охвачены сетями не в полном объеме, особенно малоэтажные застройки».

При реконструкции существующих дорог или строительстве новых прокладывают и сети ливневки. Так было, например, на улицах Окружной, Карпинского, Ленина, Гагарина, Набережной Реки Мойки, Центральной, Терновского, Урицкого, Измайлова, Антонова, Рябова, проспекте Строителей и др.

«Сети ливневой канализации города находятся на обслуживании МБУ «Пензавтодор», при возникновении аварийных ситуаций оставьте заявку для вызова специализированной техники по телефону диспетчерской службы 57-49-95», - предупредили население в управлении.

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