В Пензе в новый дом для переселенцев газ провели только на бумаге

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту халатности при предоставлении жилья детям-сиротам и горожанам, переселенным из аварийных домов.
«По данным следствия, управлением капитального строительства подписан акт о подключении газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства - многоквартирного дома по улице Героя России Сергеева в Пензе - к сети газораспределения, необходимый для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию построенного дома.
В действительности работы по продувке газопровода, первичному пуску газа и последующему пуску в газовые плиты не проводились», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.
Из-за этого сироты и переселенцы лишились возможности использовать газ в бытовых целях, что существенно нарушило их права.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база.
«В рамках расследования уголовного дела принимаются меры к восстановлению нарушенных прав граждан», - заключила Татьяна Махницкая.
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