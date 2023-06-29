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Из жизни

Сердобчанина через суд заставляют вспомнить о родном сыне

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36-летнего сердобчанина обязали устроиться на работу, чтобы он имел возможность выплачивать алименты 12-летнему сыну.

По решению суда от 2012 года мужчина должен выделять деньги на содержание своего ребенка, однако долгое время не делает этого без уважительных причин: добровольно материальную помощь не оказывает, трудоустраиваться официально не считает нужным.

В апреле 2022-го за уклонение от уплаты суд назначил сердобчанину исправительные работы, но он и здесь не пожелал прикладывать усилия, и наказание пришлось заменить на 4 месяца лишения свободы.

После отбывания срока злоумышленник должных выводов не сделал, алименты выплачивать не начал, и в результате к марту 2023 года за ним образовался долг в размере, превышающем 793 тысячи рублей.

Нерадивого отца снова привлекли к ответственности, назначив ему 7 месяцев принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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