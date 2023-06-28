Дорогу между Терновкой и Кривозерьем перегородили на недели

28.06.2023 | 10:59

В среду, 28 июня, пензенские водители были неприятно удивлены слабыми шансами проехать по дороге, соединяющей Терновку и Кривозерье.

«Бригадирский перекрыт. Объезд через объездную Мичурино. Время 10:25», - поделились информацией автомобилисты.

В пресс-службе регионального минстроя сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что на перекрестке улиц Бийской и 40 лет Октября проводятся реконструкционные работы.

«При этом движение машин перенаправлено по объездной дороге по улице Шемышейской. Знаки о проведении работ были установлены накануне», - пояснили в ведомстве.

Предполагается, что работы продлятся три-четыре недели, но подрядная организация примет все меры, чтобы завершить процесс как можно раньше.