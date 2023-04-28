Светофор на Терновского пообещали отремонтировать раньше

28.04.2023 | 21:51

Кто успел - тот проехал, кто опоздал - тот не прошел. Больше недели светофор на улице Терновского у дома № 207 не приветствует пешеходов зеленым огоньком. На оживленную дорогу люди выходят с замиранием сердца - рискованный аттракцион.

«Так и бегают, но машины останавливаются, пропускают, хорошо», - рассказала горожанка.

«Страшно, а что делать», - отметила прохожая.

Одни собираются группой и все вместе перебираются по зебре, другие не ждут попутчиков и поодиночке внезапно выдвигаются на проезжую часть. Водители бдительны, но раздражение изливают в социальных сетях.

Один из них предсказал трагедию: кто-то может не заметить переходящего и наедет на него.

«Очень плохо. Здесь школа, ходим за детьми, очень плохо переходить», - пожаловалась женщина.

В размещенном в соцсетях ответе Управление ЖКХ г. Пензы ссылается на обрыв кабеля и указывает сроки восстановления - до 10 мая. В пресс-службе администрации города журналистам «Службы 11» предоставили иную информацию: линия перестала работать после демонтажа киоска, отремонтировать планируют до конца недели.

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