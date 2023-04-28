Сетевое издание|18+|Пятница|28 апр 2023|22:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Пензенцы рискуют провалиться под землю на проспекте Победы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Это хорошо, они наступили - у них провалилось, а вообще что бы было? Мы прикрываем, чтобы никто не попал сюда», - рассказала местная жительница.

За деревянным настилом скрывается глубокий провал. Он образовался на проспекте Победы, рядом с домом № 14. Палкой длиной около метра журналисты «Службы 11» попытались нащупать дно этой черной дыры - не получилось. Выходит, человек среднего роста уйдет под землю с головой.

Внутри бездны температура воздуха выше, чем на улице. Значит, под асфальтом проходят тепловые сети. Журналисты сообщили о случившемся в ресурсоснабжающую организацию и пошли смотреть другой проблемный участок.

«Проваливается, проваливается и проваливается. Там глубоко, большая яма», - отметила пензячка.

Измерить ее не удалось - не нашли подручных средств.

Разбитая дорога идет параллельно проспекту Победы. Огромная яма, залитая водой, доставляет массу проблем и взрослым, и детям.

Тепловики огородили место провала и со дня на день приступят к работам по восстановлению дорожного покрытия.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте