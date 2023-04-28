Пензенцы рискуют провалиться под землю на проспекте Победы

28.04.2023 | 21:22

«Это хорошо, они наступили - у них провалилось, а вообще что бы было? Мы прикрываем, чтобы никто не попал сюда», - рассказала местная жительница.

За деревянным настилом скрывается глубокий провал. Он образовался на проспекте Победы, рядом с домом № 14. Палкой длиной около метра журналисты «Службы 11» попытались нащупать дно этой черной дыры - не получилось. Выходит, человек среднего роста уйдет под землю с головой.

Внутри бездны температура воздуха выше, чем на улице. Значит, под асфальтом проходят тепловые сети. Журналисты сообщили о случившемся в ресурсоснабжающую организацию и пошли смотреть другой проблемный участок.

«Проваливается, проваливается и проваливается. Там глубоко, большая яма», - отметила пензячка.

Измерить ее не удалось - не нашли подручных средств.

Разбитая дорога идет параллельно проспекту Победы. Огромная яма, залитая водой, доставляет массу проблем и взрослым, и детям.

Тепловики огородили место провала и со дня на день приступят к работам по восстановлению дорожного покрытия.

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