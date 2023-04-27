Водитель, разбивший на парковке стойку за полмиллиона, не объявился

27.04.2023 | 17:30

Водитель, который в 2:16 20 апреля протаранил стойку въезда на платной парковке на улице Гагарина, так и не явился добровольно в МБУ «Пензавтодор», чтобы возместить ущерб. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в четверг, 27 апреля, в городской администрации.

Автомобиль Mazda, на котором водитель врезался в стойку, нашли разбитым вечером того же дня. Сейчас он находится на штрафстоянке.

«Заявление в полицию написано», - уточнили в мэрии.

Ранее «Пензавтодор» предоставил видеозапись с места ДТП. На ней запечатлено, как водитель не вписывается в поворот и происходит авария. Затем из машины выходят сначала два пассажира, а следом и мужчина, который был за рулем (он смог выбраться через переднее пассажирское сиденье).

«Водитель скрылся с места ДТП, потом вернулся на другой машине с заклеенными номерами и отбуксировал поврежденный автомобиль», - пояснили в МБУ «Пензавтодор».

Позже выяснилось, что иномарку бросили на улице Циолковского. Ущерб, нанесенный муниципальному имуществу, оценили в 500 000 рублей.