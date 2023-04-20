В Пензе ищут водителя, который протаранил стойку на парковке

20.04.2023 | 12:14

В Пензе водитель легкого автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезался в стойку въезда, установленную на платной парковке на пересечении улиц Гагарина и Байдукова.

Это произошло в ночь на четверг, 20 апреля.

«Пензавтодор» предоставил редакции сетевого издания «ПензаИнформ» видеозапись с места ДТП. На ней запечатлено, как водитель не вписывается в поворот и происходит авария. Затем из машины выходят сначала два пассажира, а следом и мужчина, который был за рулем (он смог выбраться через переднее пассажирское сиденье).

«Водитель скрылся с места ДТП, потом вернулся на другой машине с заклеенными номерами и отбуксировал поврежденный автомобиль», - сообщили в МБУ «Пензавтодор».

В ведомстве обращаются к мужчине, который управлял автомобилем, с просьбой в добровольном порядке явиться и возместить нанесенный ущерб.