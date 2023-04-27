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Из жизни

На улице Дзержинского провалилась часть тротуара

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Ушли в работу с головой - один капюшон остался висеть на ограждении возле провала, образовавшегося на улице Дзержинского рядом с домом № 35.

А если серьезно, то никто дыру в асфальте ликвидировать, похоже, не собирается. Обнесли территорию сигнальной лентой, выставили деревянные щиты, на этом ремонтные работы завершились и никак не возобновятся.

«Он уже тут очень давно - где-то недели полторы, наверное. Сначала тут лежало колесико. Страшно, честно, особенно кто с детьми маленькими, они же бегают, не понимают, что можно упасть и провалиться», - поделилась опасениями пензячка.

Причиной провала, скорее всего, послужила коммунальная авария. Сточные воды промыли грунт, и дорожное покрытие ушло из-под ног пензенцев. До боли знакомая картина - сильно изношенные инженерные сети приводят к подобного рода ЧП.

Бездна в любой момент станет гораздо шире. Под тонким слоем асфальта пустота, поэтому заходить за ограждение журналисты «Службы 11» не советуют. А вот коммунальным службам нужно поспешить заделать черную дыру на улице Дзержинского, пока в нее никто не провалился.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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