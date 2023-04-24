Мошенники научились красть деньги с карт через детей-игроманов

24.04.2023 | 09:54

Мошенники все чаще стали подбираться к деньгам россиян через их детей. Школьники пытаются купить инвентарь в играх, а с карт родителей списываются все, что есть.

Так, третьеклассник из Москвы, любитель Standoff 2 (аналог Counter Strike для мобильных устройств), увидел в соцсетях невероятно выгодное предложение - инвентарь для игрушки продавали буквально за копейки, сообщает телеграм-канал SHOT.

10-летний мальчик подумал, что мама не обратит внимание на исчезновение такой крошечной суммы, взял ее карту и продиктовал данные «продавцу». Мошеннику, чтобы вывести деньги, понадобился код из СМС. Ребенок узнал и его - подсмотрел на экране телефона.

Результат «сделки» мальчика не порадовал: новый арсенал он не получил, а у мамы списали более 7 000 рублей. Женщина заметила снятие денег и вовремя отобрала карту у сына.

Часто суммы, которые воруют мошенники, значительно крупнее. Так, 12-летний школьник из Московской области думал закупиться для той же Standoff 2 на 15 000 рублей и отправил их. Но «продавец» сообщил, что хочет проконтролировать перевод, и запросил логин и пароль от личного кабинета мамы в банковском приложении. Ребенок сдал эти данные - с карты тут же вывели 177 000 рублей.

Другой 10-летний школьник тайком взял кредитку отца, чтобы закупиться для игры. Он нашел в Telegram канал, где предлагалось «бесплатно», по промокоду, получить так называемую голду (валюта в игре). Было только одно условие: скинуть фотографии банковских карт и прислать пароли из СМС. Школьник выполнил все требования, итог - минус 350 000 рублей с карты папы.