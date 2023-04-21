За остановкой на улице Минской провалился асфальт

21.04.2023 | 21:34

За киоском на остановке на Минской провалился асфальт. Торговая точка закрыта, соответственно товар сюда на большегрузах не подвозят. Однако на тротуаре образовалось несколько вмятин, как будто кто-то или что-то сильно надавило.

«Так кладут. Осенью провалился - и все. Дожди пошли, вода промыла, значит, и провалилось. Какое давление? Здесь нет никакого давления, здесь пешеходы ходят», - рассказал пензенец.

В этой части улицы Минской тепловики меняли сети, после чего восстановили разрушенный тротуар. Но не очень удачно.

«Следить надо за территорией и асфальт ремонтировать. А у нас в Арбекове не только здесь проваливается. Бывало, и на кольце проваливался асфальт», - сообщил мужчина.

Ямы возникали и на проезжих частях, и на пешеходных. Обычно на их появление влияют коммунальные аварии, интенсивная нагрузка. Но здесь, где ступала лишь нога человека, недра разверзлись.

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