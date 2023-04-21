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Из жизни

За остановкой на улице Минской провалился асфальт

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За киоском на остановке на Минской провалился асфальт. Торговая точка закрыта, соответственно товар сюда на большегрузах не подвозят. Однако на тротуаре образовалось несколько вмятин, как будто кто-то или что-то сильно надавило.

«Так кладут. Осенью провалился - и все. Дожди пошли, вода промыла, значит, и провалилось. Какое давление? Здесь нет никакого давления, здесь пешеходы ходят», - рассказал пензенец.

В этой части улицы Минской тепловики меняли сети, после чего восстановили разрушенный тротуар. Но не очень удачно.

«Следить надо за территорией и асфальт ремонтировать. А у нас в Арбекове не только здесь проваливается. Бывало, и на кольце проваливался асфальт», - сообщил мужчина.

Ямы возникали и на проезжих частях, и на пешеходных. Обычно на их появление влияют коммунальные аварии, интенсивная нагрузка. Но здесь, где ступала лишь нога человека, недра разверзлись.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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