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Из жизни

Пензенский водитель встретил на дороге «бессмертного» пешехода

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Очередной «бессмертный» пешеход попался пензенскому водителю на одной из городских дорог. На этот раз полностью проигнорировал все правила мужчина, пересекавший проезжую часть на Шуисте.

Произошедшее было снято на видеорегистратор. Владелец записи выложил ее в местном телеграм-канале.

«Бессмертные в Пензе. Под градусом ничего не страшно. В ЧС таких», - подписал он.

На кадрах запечатлено, как автомобиль в темное время суток (17 апреля в 20:52) едет по четырехполосной дороге на улице Клары Цеткин мимо рынка «Шуист». Освещение довольно тусклое.

Неожиданно перед машиной появляется пешеход. Он перемещается вне перехода, в темной одежде и не глядя по сторонам.

Водителю, чтобы не сбить человека, пришлось ударить по тормозам. Но даже тогда мужчина не повернул головы в его сторону.

«Такое впечатление, что некоторые пешеходы засейвились перед тем, как дорогу переходить где угодно», - прокомментировал видео другой водитель.

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Источник — видео t.me/chs_penza
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