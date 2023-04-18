Грозная пенсионерка терроризировала соседа за попытку поставить забор

18.04.2023 | 14:13

Только вмешательство судебных приставов заставило двух соседей-землевладельцев далеко не молодого возраста прекратить трехлетнюю тяжбу.

70-летний хозяин участка буквально отвоевал свое право установить забор, отделяющий его участок от смежного, принадлежащего 73-летней женщине. Сначала ему пришлось подать в суд, чтобы получить законное основание на установку ограждения. В судах всех инстанций прошло более 30 заседаний, но пожилой мужчина добился решения в свою пользу.

Однако для суровой пенсионерки это ровным счетом ничего не значило.

«Она всячески препятствовала проведению работ кадастрового инженера по определению точек границы земельных участков. В ход шло все возможные «диверсии»: от выбрасывания колышков, которыми специалист обозначал точки границы, до мотыги, с которой дама бросалась на своего соседа», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.

Мужчина был вынужден предъявить исполнительный лист в отделение судебных приставов.

«На днях решение суда было исполнено. Под контролем судебных приставов, в присутствии понятых и с приглашением кадастрового специалиста разметка границ и установка столбов будущего забора все же была произведена», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

А скандальную соседку предупредили: если она вновь попытается демонтировать ограждение, ее привлекут к административной ответственности.