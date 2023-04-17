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Из жизни

Без разметки: в Пензе водитель после перекрестка оказался на встречке

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Пензенские водители подвергают опасности себя и других участников дорожного движения из-за отсутствия разметки.

В воскресенье, 16 апреля, аварийно опасная ситуация наблюдалась на улице Мира. В 15:46 водитель «Лады-Приоры» миновал пересечение с Окружной и в отсутствие разделительных линий вырулил на полосу, предназначенную для встречного движения.

Столкновения с оказавшейся на пути машиной удалось избежать: водитель отечественного авто сориентировался и встал в нужную полосу.

«Нанесите уже разметку», - таким комментарием автор видео, следовавший за «Приорой» и наблюдавший ситуацию, сопроводил запись.

«Неместный, видимо», «Зато штрафы приходят за выезд на встречку. 2 500», «Сверху видно, что знаки висят обратной стороной, если смотреть на 2 метра вперед перед капотом, можно и в забор врезаться...» - поделились мнением пользователи, просмотревшие видео.

В администрации Пензы заявили, что разметку начали наносить еще в начале апреля, хотя обычно этим занимались с мая. Видимо, пока яркие полосы украшают только центральные магистрали.

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Источник — vk.com/avtohampenza
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