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Общество

В Пензе начали обновлять разметку раньше обычного

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На дороги Пензы наносят разметку. Яркие полосы украсили центральные магистрали.

«Мы называемся «бригада ручных работ». Занимаемся мы дорожной разметкой, наносим все вручную. Сначала отбиваем, потом размечаем, обклеиваем, замешиваем материалы, после чего наносим разметку. Обклеиваем простым малярным скотчем, чтобы было все аккуратно. После того как намазали, отрываем все и посыпаем стеклошариками, чтобы было светоотражение», - рассказал бригадир подрядной организации Антон Моторин.

Разметка со многих дорог областного центра успела стереться за зиму. Термопластик держится дольше - как минимум год. В 2022-м им нанесли более 40% линий, в этом планируют еще 60%.

«Всего закуплено 220 тонн. Работы термопластиком будут выполняться на 135 объектах, также еще будем наносить краской (ждем поставки около 100 тонн) на 136 объектах», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Руслан Тинчурин.

Так рано разметку на дорогах Пензы еще не обновляли. Обычно процесс начинался в мае. В этом году погода не чинит препятствий.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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