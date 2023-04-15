Пензенцы угрожают расправой бездомным собакам на Кижеватова

15.04.2023 | 17:25

Умные, преданные, способные верно служить... Только жизни собак в опасности. Есть люди, которым не нравится присутствие четвероногих во дворе долгостроя на Кижеватова - они угрожают расправой.

«Кто-то боится собак, например некоторые люди. Кому-то мешает очень сильно лай собак, их это раздражает. С другой стороны, собак тоже жалко, они не виноваты в том, что родились. Поэтому очень хочется их пристроить. Приюты их не берут, приюты переполнены. Муниципальных приютов тоже нет. Хотелось бы решить этот вопрос по-хорошему и обратиться к вам, неравнодушные добрые люди. Помогите, пожалуйста, пристроить наших собак», - попросила Елена Николаевна.

Все стерилизованы, обучены простым командам, всеядны.

Года два назад Наталья начала опекать стаю, поселившуюся у заброшенного строения.

«Услышала визг щенков, пошла посмотреть. Тут дети играли с щенком, за голову его таскали, кидали из рук в руки друг другу. Нашла таким образом стаю щенков, стала пристроем заниматься», - рассказала женщина.

Наталья нашла единомышленников. Вместе построили домики, кормят, лечат, обучают. Защитники сумели раздать в добрые руки около 30 малышей и взрослых собак. Осталось меньше 10.

Агрессоры настроены решительно. На записи с камеры мобильного телефона один из них с битой бегает за несчастным псом просто потому, что тот попался мужчине на глаза.

Подростки и взрослые швыряют обломки кирпичей, намереваясь ранить или убить.

«Собаки у нас чипированы, обработаны от паразитов, вакцинированы от бешенства. Может вам, вашим знакомым, вашим друзьям, бабушкам, дедушкам, родителям в деревне нужен верный друг, помощник в охране территории», - предложила Наталья.

Можно звонить в «Службу 11» по номеру 300-911, журналисты подскажут, где и как забрать собак. Они имеют право на жизнь.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).