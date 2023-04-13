Сетевое издание|18+|Четверг|13 апр 2023|15:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Сельчанка попыталась получить от бессоновской больницы 1 млн рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


ГБУЗ «Бессоновская районная больница» придется компенсировать пострадавшей посетительнице моральный вред.

Инцидент случился 20 декабря 2019 года. Женщина пришла в аптеку, расположенную в здании больницы, а на обратном пути на территории учреждения поскользнулась на льду и упала с высоты собственного роста.

Сельчанка ненадолго потеряла сознание. Ее отвезли в пензенскую клиническую больницу № 6, осмотрели и отпустили. Но через три для женщина почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

Виновной в своих злоключениях пострадавшая посчитала Бессоновскую районную больницу, поскольку ее территория не очищалась как следует от снега и наледи. Сельчанка попросила суд взыскать с учреждения в ее пользу компенсацию морального вреда.

Представительница больницы в свою очередь утверждала, что женщина упала из-за собственной халатности.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил требования пострадавшей. «Причиной падения истца явилось виновное, противоправное поведение ответчика, выразившиеся в невыполнении своих обязанностей по надлежащему содержанию территории учреждения», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Поскольку экспертиза определила, что травмы сельчанки (кровоподтеки правой верхней конечности) не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья, с больницы в ее пользу взыскали 25 000 рублей.

Пострадавшая посчитала эту сумму недостаточной - сама она оценила причиненный ей моральный вред в 1 000 000 рублей. Женщина подала апелляционную жалобу, но Пензенский областной суд оставил ее без удовлетворения.

«Сумма является разумной и справедливой, обеспечивающей баланс прав и законных интересов сторон», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте