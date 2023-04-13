Сельчанка попыталась получить от бессоновской больницы 1 млн рублей

13.04.2023 | 15:15

ГБУЗ «Бессоновская районная больница» придется компенсировать пострадавшей посетительнице моральный вред.

Инцидент случился 20 декабря 2019 года. Женщина пришла в аптеку, расположенную в здании больницы, а на обратном пути на территории учреждения поскользнулась на льду и упала с высоты собственного роста.

Сельчанка ненадолго потеряла сознание. Ее отвезли в пензенскую клиническую больницу № 6, осмотрели и отпустили. Но через три для женщина почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

Виновной в своих злоключениях пострадавшая посчитала Бессоновскую районную больницу, поскольку ее территория не очищалась как следует от снега и наледи. Сельчанка попросила суд взыскать с учреждения в ее пользу компенсацию морального вреда.

Представительница больницы в свою очередь утверждала, что женщина упала из-за собственной халатности.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил требования пострадавшей. «Причиной падения истца явилось виновное, противоправное поведение ответчика, выразившиеся в невыполнении своих обязанностей по надлежащему содержанию территории учреждения», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Поскольку экспертиза определила, что травмы сельчанки (кровоподтеки правой верхней конечности) не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья, с больницы в ее пользу взыскали 25 000 рублей.

Пострадавшая посчитала эту сумму недостаточной - сама она оценила причиненный ей моральный вред в 1 000 000 рублей. Женщина подала апелляционную жалобу, но Пензенский областной суд оставил ее без удовлетворения.

«Сумма является разумной и справедливой, обеспечивающей баланс прав и законных интересов сторон», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.