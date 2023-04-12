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Из жизни

В центре города появилась свалка со стогом сена

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Одежда, обувь, мягкие игрушки и даже оргтехника - чего только не найдешь на мусорке рядом с домом № 83а на улице Ухтомского! Местные активисты жалуются на то, что пункт сбора твердых коммунальных отходов пользуется спросом не только среди жителей ближайших многоэтажек. Все ненужное сюда свозят из разных районов города. Недавно неизвестные утилизировал здесь стог сена и старые доски.

«Заброшенное место, не убирается, а ведь центр города, и могло бы послужить чему-то», - отметила прохожая.

По словам руководства управляющей компании, есть несколько путей решения данной проблемы.

Первый - вообще убрать бак с муниципальной земли и разместить емкости для сбора ТКО во дворе многоэтажки. Тогда свалка со временем исчезнет.

Другой вариант - установить камеры видеонаблюдения и наказывать нарушителей чистоты. Об этом, кстати, всерьез задумались в обслуживающей организации, которая регулярно вывозит мусор с территории.

После визита съемочной группы «Службы 11» коммунальщики привели в порядок место сбора твердых бытовых отходов.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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