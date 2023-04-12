Асфальт в Терновке уходит из-под ног пешеходов

12.04.2023 | 21:26

Земля, точнее асфальт, уходит из-под ног жителей улицы Терновского. На углу дома № 209 образовался приличных размеров провал. Некогда благоустроенная пешеходная зона теперь имеет препятствие на пути следования пензенцев.

На качество дорожного покрытия жалуются, в частности, молодые родители, для которых обычная прогулка с детьми сопряжена с риском. Альтернативный маршрут пролегает по территории, предназначенной для автомобилистов.

«Здесь машины постоянно ездят, очень тяжело. Постоянно спотыкаюсь, чуть коляска не переворачивается. Люди все местные жалуются. Недавно у нас тут прорыв воды был, во всем городе не было воды, и перешло все это сюда. Никто ничего делать не хочет», - рассказал молодой отец Дмитрий.

Что стало причиной разрушения дороги, коммунальная авария, о которой говорил Дмитрий, или рабочие допустили ошибку во время асфальтировки тротуара, сказать сложно. Но то, что восстанавливать пешеходную зону необходимо, - это факт. Осталось определиться с источником финансирования.

Территория общедомовая. Значит, ремонтировать ее придется за счет жильцов или по депутатской программе. Еще один вариант - провал заделает подрядная организация в рамках гарантийных обязательств.

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