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Из жизни

Жительницу ГПЗ возмутили кроссовки водителя автобуса № 82с

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Новые автобусы на маршруте 82с вызвали нарекания у пензенцев. Жители ГПЗ перечислили свои претензии в районном чате в Telegram.

«На маршруте 82с заменили практически все автобусы на новые. Красота! Музыка играет, время перед глазами, остановки объявляют, у водителя перед глазами даже экран с отображением салона! Короче, цивилизация пришла и на этот маршрут. НО! Автобусы для людей или ...?» - так началась дискуссия.

Девушка, оставившая сообщение, приложила фотографии, которые сделала в транспорте. На них запечатлено: на полу автобуса возле водительского места стоят ведро, канистра и мужские кроссовки.

«Вот так заставлена передняя площадка для пассажиров. Людям встать негде. Кроссовки водителя, сидевшего в носках за рулем, превзошли все...» - прокомментировала автор снимков.

К критике присоединились и другие жители района. «Неудобные автобусы. Мало сидячих мест, пол со ступеньками, людям с высоким ростом невозможно сидеть сзади (да и стоять тоже). Конечно, старые «Мерседесы» вызывали опасение по безопасности, но были более комфортны, вместительны и зимой теплые», «Автобусы закупили самые дешевые, им на людей ... (все равно. - Прим. ред.), как в них будут ездить кто уже в возрасте или с детьми лазить по этим ступенькам?», «Эх, если бы заказчики машин общественного транспорта сами пользовались им, тогда и толк бы был. Да, далеки они от народа, во всех сферах», - написали люди.

Но не все согласились с таким подходом.

«Вам что не дай, все не так, все плохо. Дали новые автобусы - плохо. В тележке тракторной вас надо возить, на деревянных лавках. Ни один маршрут в городе не получил абсолютно новые автобусы, ни один, кроме 82с, и все равно пассажиры недовольны, видите ли, кроссовки водителя увидели, канистру и ведро с водой, ах да, и еще средство для мытья стекол и пару микрофибровых тряпок, чтобы пыль в салоне убирать. Какой ужас. Количество автобусов увеличили, время работы увеличили... Все равно плохо. Сплошное потребительство и никакой благодарности. Встать ему негде, передняя площадка заставлена. Весь автобус пустой, а ему встать негде? Под поручень хотел встать? Про тепло в салоне. Априори зимой в салоне автобуса не может быть тепло, так как постоянно открываются двери и все тепло сквозняком выходит на улицу», - отметил один из горожан.

«Да ну в следующий раз поедут на такси, там-то ведер нет... Только порой заблеванный салон после пятницы и водитель ездит, как будто время 22:55, а он не успевает в КБ», - поддержал его другой пензенец.

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Источник — фото t.me/gpzonline
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