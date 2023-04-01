В доме на Ленина, 43, опасности подстерегают на каждом шагу

01.04.2023 | 20:30

Специалисты обслуживающей организации не могут откачать сточные воды из подвала дома № 43 на улице Ленина. В управляющей компании МУП «Жилье-22» сообщили о поломке техники. За другими многоквартирными строениями эти же коммунальщики следят.

«Сегодня захожу к ним в «Телеграм» - у них хвалятся, как обслуживают многоэтажки, как воду откачивают. А здесь не люди, наверное, живут. Не знаю, за что мы платим коммунальные, потому что, сами видите, благоустройством не занимаются - ямы, грязь, мусор; внутри вообще смотреть страшно, подвал залит», - рассказала жительница дома.

Проблемы с коммуникациями начались после капитального ремонта инженерных сетей. До вмешательства рабочих в техническом помещении было сухо. Рабочие, прокладывавшие трубы от колодцев к дому, тогда предупреждали людей о возможных утечках.

«Слесарь сказал: «У вас большие проблемы будут». Он понимает!» - процитировала женщина.

Желание заходить в четырехэтажку отбивает не только отвратительный запах, доносящийся из подвала, - тому способствуют обшарпанные стены и мусор вокруг. Видимо, в последний раз уборщица здесь наводила чистоту примерно в тоже время, когда делали ремонт. Возникает резонный вопрос о неоплате услуг ЖКХ.

«Конкретно у нас таких нет. Почему люди должны страдать? Может, есть неблагополучные семьи, но все же решать вопрос надо, все хотят жить по-человечески», - рассудила девушка.

В доме буквально кругом подстерегает опасность. На балконы страшно выходить, стоять под ними тоже не хочется: бетонные плиты разрушаются, так же как и козырьки над подъездами.