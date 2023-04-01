Дорога у дома на проспекте Победы давно требует ремонта

01.04.2023 | 17:30

Не найти денег, чтобы отремонтировать небольшой участок асфальтового покрытия возле дома № 138 на проспекте Победы. На глубокие выбоины здесь жалуются не первый год, и с каждой весной дорожное полотно становится все хуже. Ухабистый путь ежедневно с трудом преодолевают школьники, воспитанники детского сада, взрослые, направляющиеся в магазин или на остановку общественного транспорта.

«Вся разбита, одни ухабины. Давно уже никудышная, так вот и ходим потихонечку», - рассказала местная жительница.

«Пятый год живу здесь - вот такая дорога. Как-то подсыпают чуть-чуть, и все», - добавила прохожая.

Как сообщили в управлении ЖКХ города, дорога находится в границах земельных участков жилых зданий. Поэтому благоустройство территории (в том числе ремонт асфальтового покрытия) возможно после общего собрания собственников помещений и за их средства - в пределах суммы, которая имеется на счете многоквартирного дома.

Привести в порядок участок реально также благодаря муниципальным программам, в рамках наказов избирателей или по гранту.