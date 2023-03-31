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Из жизни

Огороженный дом на улице 9 Января продолжает привлекать прохожих

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Съемочная группа «Службы 11» спугнула детей, которые лазали по заброшенному дому № 11 на улице 9 Января. Его наконец-то огородили, но это не смущает любопытных людей.

В объектив камеры попал мужчина, бродивший по обломкам, высматривавший что-то, не боясь напороться на острое.

«Я просто смотрю, рядом работаю. Здесь одно время «бомбили», сейчас перестали», - рассказал он.

Дом признали аварийным в 2015-м, с тех пор длится история с расселением жильцов. Половина из них не стали отказываться от предоставленных новых квартир в Заре. Оставшиеся не соглашались и добивались лучших условий.

Теперь не решен вопрос только с одной квартирой. Из-за этого здание снести не могут, но подходы с боков хотя бы огородили дощатым забором, а со стороны заднего фасада - сигнальными лентами.

«Хороший дом. Трещины же нигде не было. Но уже «разбомбили» все, а так было нормально вроде», - отметил прохожий.

Те, кто добивался признания здания аварийным, так не считали.

Сооружение, возведенное в 1932-м, еще хранит следы былой красоты и величия. Немного осталось в Заводском районе домов, построенных для рабочих велозавода, уже не существующего.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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