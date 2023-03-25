По дороге на улице Энгельса ездят только самые отчаянные

25.03.2023 | 16:30

Только отчаянные водители решаются проехать по улице Энгельса. Снег растаял - дорога исчезла. На легковом авто здесь делать нечего, выручит внедорожник или грузовик, а по отдельным участкам лучше передвигаться пешком. Чуть ниже дома № 38 образовалось самое глубокое «ущелье». В разрезе видно то, что когда-то называлось дорогой.

Слишком тонкий слой асфальта положили на полосу с крутым уклоном, скудна «подушка» под ним. По Энгельса стекают мощные потоки во время таяния снега или дождей.

«Ночью - мороз, днем - вода. Естественно, что даже более-менее крепкое было, все вспучилось. Река была, иной раз не пройти даже. Ездят, но внедорожники», - рассказала местная жительница.

Воспоминания о ремонте дороги стерлись даже у старожилов. В начале века, возможно, он был. Или в конце прошлого.

«По краям ее начинает размывать, из-за этого разрушается. Тут надо думать, по-хорошему. На другой улице сделали, там слив», - показал молодой человек.

Действительно, на соседней Подольской специально обустроили канал с трубой для отвода стоков, что позволило спасти дорожное полотно.

Полосу на Энгельса уже не реанимировать, ее надо строить заново. Она серьезнее прочих пострадала от капризов природы.