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Из жизни

В Пензе нашли и наказали водителя «летающей «Гранты»

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Пензенские госавтоинспекторы нашли водителя «Лады-Гранты», который решил доказать, что машины умеют летать.

В ночь на 18 марта в Сети появилось видео, где запечатлено нарушение правил дорожного движения, совершенное на улице Калинина. Автомобилист проезжает перекресток с улицей Чкалова с такой скоростью, что машина на какой-то момент отрывается от асфальта.

Во время мониторинга сотрудники ГАИ заметили запись и назначили административное расследование.

21 марта в 23:16 инспекторы увидели «Ладу-Гранту» напротив дома № 98 на Большой Арбековской и остановили машину с 23-летним мужчиной за рулем.

При проверке документов выяснилось, что молодой человек не застраховал автомобиль. Также транспортное средство оказалось наглухо затонировано, а выхлопная система не соответствовала стандартам завода-изготовителя.

За отсутствие страховки и тонировку на автолюбителя составили протоколы. Чтобы определить, можно ли привлечь его к ответственности за управление неисправным автомобилем, назначили автотехническую экспертизу.

«Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения и с уважением относиться друг к другу. Работа в указанном направлении будет продолжена», - заявили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — видео t.me/prosto_penza_58
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