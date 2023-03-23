Ремонт в подъезде возмутил жителей дома на Калинина, 123

23.03.2023 | 21:35

В «Службу 11» поступила жалоба. Посредством одного из мессенджеров журналисты получили большой фотовидеоматериал о низком качестве строительных работ, выполненных в подъезде многоквартирного дома на Южной Поляне.

«Здравствуйте! Просят вас о помощи жильцы Калинина, 123. В нашем доме был произведен капитальный ремонт нашей управляющей компанией УК «Надежда-6». Покраска и побелка стен - только по центральной части подъезда. Возле квартир ремонта не было», - говорится в сообщении.

Жители многоэтажки задали представителям обслуживающей организации резонный вопрос, почему места общего пользования привели в порядок частично. На что получили весьма ожидаемый ответ: нет денег.

До боли знакомая ситуация. Буквально пару недель назад журналисты рассказывали о подрядчиках, нанятых все той же управляющей компанией. Тогда маляры выполняли ремонт на лестничной клетке в доме на Экспериментальной, 7а.

«Отправили смотреть телевизор, а если больше всех надо - в ЖЭУ. Красить, сказали, будут до первой двери на первом этаже, а на коридор «указаний не было», - рассказала активистка.

Не было их, наверное, и в случае с домом на Калинина, 123.

Тем временем в подъезде многоэтажки после визита рабочих исчезли плафоны - теперь на их месте красуются одни лампочки. Кроме того, местные жители жаловались еще и на разбитые стекла в оконных рамах.

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