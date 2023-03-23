Сетевое издание|18+|Четверг|23 мар 2023|22:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+12oC
+13oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Люди боятся сгореть в сыром доме на Набережной Реки Мойки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Чтобы принять душ, на Набережной Реки Мойки, 43а, больше не нужно поворачивать кран. Вода в помывочном помещении льется с потолка. В здании произошла очередная коммунальная авария.

Обитатели общежития уже устали от череды бытовых неприятностей, которые буквально преследуют их на каждом шагу. А обслуживающая организация не слишком оперативно реагирует на жалобы людей. Например, эта утечка длится почти месяц.

«Мы идем в туалет и думаем, вернемся оттуда или нет. А уж когда мы заходим в душевую, это вообще… Заходишь, стараешься как-то быстрее. У меня мама вчера пошла, 82 года, хотела помыться и не смогла, вернулась. Представьте, что это для пожилого человека», - пожаловалась жительница дома Ольга Геннадьевна.

Журналисты «Службы 11» позвонили в администрацию Ленинского района в надежде, что хотя бы представители власти смогут повлиять на работу управляющей компании.

«Вы вызвали 11 канал, да? У нас сейчас обед в администрации. Сейчас тут освободится, я передам вашу заявку», - ответили там.

По-хорошему, нужно создать специальную комиссию, которая бы проверила условия проживания людей в двухэтажке.

Обветшавшие водопроводные сети - не единственная, но основная проблема в доме. Из-за регулярных утечек полы в общем коридоре провалились, электропроводкой пользоваться страшно.

«Очень опасно. У нас был здесь пожар, но ничего, мы выжили, живем. Но если оно полыхнет? Тут ведь до второго этажа все полыхнет», - сообщил Александр Александрович.

Поэтому люди не включают освещение в коридоре. В темное время суток идут в туалет или душевую на ощупь, хотя лучше сказать - на звуки капающей с потолка воды. При этом еще как-то умудряются обходить опасные участки в полу.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте