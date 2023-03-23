Люди боятся сгореть в сыром доме на Набережной Реки Мойки

23.03.2023 | 20:44

Чтобы принять душ, на Набережной Реки Мойки, 43а, больше не нужно поворачивать кран. Вода в помывочном помещении льется с потолка. В здании произошла очередная коммунальная авария.

Обитатели общежития уже устали от череды бытовых неприятностей, которые буквально преследуют их на каждом шагу. А обслуживающая организация не слишком оперативно реагирует на жалобы людей. Например, эта утечка длится почти месяц.

«Мы идем в туалет и думаем, вернемся оттуда или нет. А уж когда мы заходим в душевую, это вообще… Заходишь, стараешься как-то быстрее. У меня мама вчера пошла, 82 года, хотела помыться и не смогла, вернулась. Представьте, что это для пожилого человека», - пожаловалась жительница дома Ольга Геннадьевна.

Журналисты «Службы 11» позвонили в администрацию Ленинского района в надежде, что хотя бы представители власти смогут повлиять на работу управляющей компании.

«Вы вызвали 11 канал, да? У нас сейчас обед в администрации. Сейчас тут освободится, я передам вашу заявку», - ответили там.

По-хорошему, нужно создать специальную комиссию, которая бы проверила условия проживания людей в двухэтажке.

Обветшавшие водопроводные сети - не единственная, но основная проблема в доме. Из-за регулярных утечек полы в общем коридоре провалились, электропроводкой пользоваться страшно.

«Очень опасно. У нас был здесь пожар, но ничего, мы выжили, живем. Но если оно полыхнет? Тут ведь до второго этажа все полыхнет», - сообщил Александр Александрович.

Поэтому люди не включают освещение в коридоре. В темное время суток идут в туалет или душевую на ощупь, хотя лучше сказать - на звуки капающей с потолка воды. При этом еще как-то умудряются обходить опасные участки в полу.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).