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Происшествия

На Набережной Реки Мойки сгорела комната с четырьмя кошками

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«Я все-таки в рубашке родился. Должен был сгореть. Я танкист, а танкисты живучие, оказывается», - рассказал погорелец Владимир Казаков.

Но в комнате в бывшем общежитии на Набережной Реки Мойки, 43а, погибли четыре любимые кошки пензенца. Мужчину пожарные вывели, а о животных никто в тот момент не подумал.

Огонь вспыхнул около 4:00, люди в двухэтажном здании спали. Они едва не задохнулись от дыма, в панике выскакивали на улицу в чем были.

В восьми комнатах на одной линии со сгоревшей погас свет. До полудня жители терпели, но затем подняли шум: без электричества ни еду приготовить, ни обогреватель включить.

«Мы звонили в управляющую компанию, нам сказали, что она обанкротилась, дали номер телефона платного электрика. Полторы тысячи за час, чтобы обесточить», - рассказала жительница дома № 43а на Набережной Реки Мойки Ольга Круглова.

В бывшем общежитии половина населения вообще не платят за жилищно-коммунальные услуги, а часть - вообще не появляется. Непонятно, с кого собирать эти деньги. Управляющая компания «МУП Ленинского района», признанная банкротом, продолжает выставлять квитанции, требуя денег за содержание и техническое обслуживание.

На помощь пришел Иван со второго этажа, мастер на все руки. Мужчина все сделал бесплатно, вернув электричество людям. Но комната погорельца останется неосвещенной и без стекол.

Владимир радуется, что баян уцелел. Ему как бывшему солисту гарнизонного хора инструмент дорог.

«Владею аккордеоном, гармонью, баяном, а так больше всего достиг в армии солистом. Голос мощнейший», - поделился погорелец.

По какой причине в комнате случился пожар, мужчина сказать не может. Он некурящий, так что, вероятно, виновата неисправная проводка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Тили Бом, Тили бои загорелся кошкин дом.

Имя: Гость
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