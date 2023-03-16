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Из жизни

Емкость для отходов на Рахманинова осложнила вопрос парковки

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К контейнерной площадке на улице Рахманинова практически нет претензий. Региональный оператор регулярно вывозит мусор, территория чистая, огороженная. Место для пункта сбора твердых коммунальных отходов тоже выбрано весьма удачно: пакеты бросают по пути в магазин, на остановку общественного транспорта и так далее.

Но кое-что жителей девятиэтажки № 20 не устраивает. В частности, где находится сам бак. Огромная металлическая емкость размещена за пределами отведенного ей участка. Появились проблемы с автомобилистами.

«Боролась-боролась я с ними, но бесполезно. Жалуются, ну а что делать? Стоять с палкой и разгонять?» - признала поражение активистка.

Трудности с парковочными местами возникают практически в каждом пензенском дворе. Оставленное где придется транспортное средство мешает не только автомобилям коммунальных служб - экстренные порой тоже не могут добраться к конечной точке.

А металлическому контейнеру на улице Рахманинова не хватило совсем немного для того, чтобы оказаться на проезжей части и добавить водителям еще больше проблем.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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