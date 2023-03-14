В Кузнецком районе люди добираются до дома в ковше трактора

Отчаянные времена требуют отчаянных мер: в селе Ульяновка Кузнецкого района оригинальным способом решили проблему, вызванную половодьем.
Людей перевезли в ковше трактора с одного на другой берег большого озера, которое внезапно образовалось там, где еще недавно была дорога.
Другого способа пересечь препятствие у сельчан нет.
Как рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» местный житель, приславший видео, тракторист предельно осторожен, едет очень медленно, а услуга бесплатная. Сельчане благодарны мужчине за доброту: он помог им найти выход из ситуации, которая казалась безвыходной.
Ранее в Шемышейке ученик начальных классов отправился в школу верхом на дедушке. Из-за начавшегося в регионе паводка дом оказался окружен водой.
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