В Кузнецком районе люди добираются до дома в ковше трактора

14.03.2023 | 18:26

Отчаянные времена требуют отчаянных мер: в селе Ульяновка Кузнецкого района оригинальным способом решили проблему, вызванную половодьем.

Людей перевезли в ковше трактора с одного на другой берег большого озера, которое внезапно образовалось там, где еще недавно была дорога.

Другого способа пересечь препятствие у сельчан нет.

Как рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» местный житель, приславший видео, тракторист предельно осторожен, едет очень медленно, а услуга бесплатная. Сельчане благодарны мужчине за доброту: он помог им найти выход из ситуации, которая казалась безвыходной.

Ранее в Шемышейке ученик начальных классов отправился в школу верхом на дедушке. Из-за начавшегося в регионе паводка дом оказался окружен водой.