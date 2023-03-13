В Шемышейке ребенка отправили в школу верхом на дедушке

13.03.2023 | 11:46

Путь к знаниям стал непростым для учеников в Шемышейке. Одна из местных жительниц показала, что ее ребенок, например, отправился в школу верхом на дедушке.

Из-за начавшегося в регионе паводка дом сельчан оказался окружен водой. Она стоит у крыльца, уровень - до середины голени взрослого человека.

«Хорошо, дедушка пришел на помощь. Вот так спасаемся, чтобы ребенку попасть в школу», - прокомментировала свое видео жительница Шемышейки.

На нем запечатлено, как прямо с крыльца ученик начальных классов запрыгивает на спину дедушки, который предусмотрительно надел высокие резиновые сапоги. «Держишься?» - «Держусь!» - обмениваются репликами родственники.

Обстановка с паводком в Пензенской области тревожная. Во многих районах затопило дома, смыло дороги.

Видео vk.com/prosto_penza_58.