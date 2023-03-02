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Из жизни

В доме на Кулибина, 9, с января плохо с отоплением

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Чтобы сходить в туалет на Кулибина, 9, нужно утепляться. В санузле на втором этаже срезали батарею - она не выдержала холода.

«У нас всю зиму не было отопления вообще в общежитии. 18 января, когда были морозы 30 градусов, у нас отопление лопнуло, разморозило батарею. С 18 января по данный момент батареи в туалете нет на втором этаже», - пожаловался Владимир Павлович.

Добиться ремонта системы отопления активистам удалось после обращения в прокуратуру. Но установить батарею МУП «Жилье 22» не может до сих пор, как и привести в порядок душевые.

«Они сказали, что будут делать, когда прокуратура приезжала, все это посмотрели», - отметил Владимир Павлович.

В мужском отделении хотя бы могут помыться сразу трое - столько рабочих кабинок. В дамском - лишь одна. Вентили крутить нет смысла: все сломаны.

Раздеваться в женском душе не хочется, потому что батарея еле теплая. Чтобы включить воду и отрегулировать ее температуру в единственной рабочей кабинке (с краю), нужен второй человек, так как кран находится в другом углу.

«Вода идет неравномерно - то горячая, то сразу холодная, - и минут 10 ждешь. Замерзнешь, пока моешься», - поделилась бедой Валентина Николаевна.

Лет 30 назад общежитие было в приличном состоянии, когда здесь обитали рабочие ВЭМа. Завод снял с баланса четырехэтажку, комнаты перешли в частную собственность. Сколько сменилось управляющих компаний за этот период, не сосчитать.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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