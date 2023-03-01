В доме на улице 8 Марта разгорелся конфликт из-за протечки

01.03.2023 | 21:44

В доме № 3 на улице 8 Марта затопило квартиру. Пострадавшие решили не делать ремонт до тех пор, пока им не возместят ущерб. Но Юлия, живущая этажом выше, не согласна признавать себя виновной.

Коммунальная авария произошла летом. Семья пенсионеров вызвала мастера управляющей компании, все поднялись к Юлии.

«Они осмотрели место, мастер словесно подтвердил, что протечка отсутствует, следов воды нигде он не нашел. Я предложила посмотреть общедомовую трубу, так как заливы происходили уже неоднократно, разрешила сломать стену, чтобы произвести осмотр, но мастер проигнорировал предложение и ушел», - сообщила девушка.

Однако вскоре Юлия увидела акт, где ее обвинили в халатности. Общедомовые коммуникации, которых мастера не видели, по их мнению, находились в удовлетворительном состоянии.

На самом деле стояк выглядел плачевно. Это обнаружилось, когда во время очередной протечки пришлось вскрыть стену. Девушка наняла рабочих, чтобы заменить сети, - это было в августе. Подтопление прекратилось.

В ноябре она получила повестку в суд. Пострадавшие потребовали возместить ущерб.

«Вода течет сверху вниз, а не снизу вверх. Заявку надо вовремя сделать в этот ЖКО, приедет бригада слесарей», - заявил Алексей Петрович.

Суд принял сторону пострадавших: Юлия должна выплатить ущерб - с учетом все расходов это почти 60 тысяч рублей. Девушка не согласна, так как считает, что в деле очень много противоречий. Вот почему решила предать историю огласке. Не понимает, как мастер поставил подпись под актом, не видя общедомовой коммуникации, но считая ее целой.

«Труба окончательно прорвалась в августе, 16 августа, и она уже была вся гнилая. У меня вопрос к управляющей компании: как она могла сгнить за месяц? То есть, судя по акту, она была в удовлетворительном состоянии, а через месяц уже стала гнилой - это доказывает, что осмотр не проводился. Ситуация произошла несправедливая. УК свалила вину на собственников за то имущество, за которое мы не должны иметь ответственности», - возмутилась пензячка.

Семья Юлии будет подавать апелляцию.

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