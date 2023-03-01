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Из жизни

Пензенец раскритиковал дорогу от Ахунского переезда до ул. Чаадаева

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Автомобилист со стажем разводит руками, не понимая, как можно было так приводить в порядок проезжую часть. Желать лучшего оставило качество мелкоямочного ремонта, который осенью 2022 года провели на участке магистрали от Ахунского переезда до улицы Чаадаева.

«Почти весь Заречный ездит по этой дороге. Здесь проезжаем - места недоделанные, серьезные ямы, выбоины, машины вынужденно выезжают на полосу встречного движения. Соответственно, это несет вред здоровью наших граждан», - отметил активист.

Об аварийных ситуациях, которые здесь уже бывали по причине плохого качества асфальтового покрытия, он сообщал и в администрацию города, и в правительство области.

Руководство региона просит пензенских водителей немного потерпеть. Скоро проезжую часть приведут в надлежащее состояние. Однако волнуют не планы капитального ремонта этой дороги - куда больше возмущает итог прошлогоднего строительства.

«Если взять 100 процентов, то он выполнен на 60, а 40 просто оставлено. Я не знаю, чем они руководствуются, как, но думаю, что такая работа недопустима. Все-таки надо сделать более-менее нормально. А здесь просто не доделано и оставлена половина», - возмутился пензенец.

Между тем представитель подрядной организации отчитался о полностью выполненных работах.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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