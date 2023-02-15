Пензенца возмутило качество замены сетей в доме на Лобачевского

15.02.2023 | 21:23

Владимир Сергеевич показал результат работы специалистов, которые производили замену инженерных сетей в доме № 6 на улице Лобачевского. Качеством капитального ремонта мужчина остался недоволен. Но управляющую компанию, похоже, такой монтаж труб в подвале устроил, раз она подписала акт.

У жителей строения на Южной Поляне вообще много вопросов к обслуживающей организации. В частности, местные активисты просят привести в порядок подъезд.

«Мы по 600 рублей каждый месяц отчисляем в эту управляющую компанию», - рассказала Тамара Сергеевна.

Обшарпанные стены, разводы на потолке, трещины повсюду - после капитального ремонта общедомового имущества подъезд нуждается хотя бы в косметическом. Необходимо срезать монтажную пену, зашпаклевать дыры, покрасить и побелить.

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