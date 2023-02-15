Сетевое издание|18+|Среда|15 фев 2023|22:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Из жизни

Пензенца возмутило качество замены сетей в доме на Лобачевского

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Владимир Сергеевич показал результат работы специалистов, которые производили замену инженерных сетей в доме № 6 на улице Лобачевского. Качеством капитального ремонта мужчина остался недоволен. Но управляющую компанию, похоже, такой монтаж труб в подвале устроил, раз она подписала акт.

У жителей строения на Южной Поляне вообще много вопросов к обслуживающей организации. В частности, местные активисты просят привести в порядок подъезд.

«Мы по 600 рублей каждый месяц отчисляем в эту управляющую компанию», - рассказала Тамара Сергеевна.

Обшарпанные стены, разводы на потолке, трещины повсюду - после капитального ремонта общедомового имущества подъезд нуждается хотя бы в косметическом. Необходимо срезать монтажную пену, зашпаклевать дыры, покрасить и побелить.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте