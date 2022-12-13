В Пензе собаки на цепях погибают от голода в дырявых будках

13.12.2022 | 19:14

Ребра можно пересчитать у несчастных собак. Четыре прикованы цепями к дырявым будкам. Если бы не соседи, животные погибли бы без еды и воды.

В развалюхе на Подольской, 10, живет недавно овдовевший мужчина. Завел сначала одну собаку, потом вторую, показалось мало. Начал подбирать кошек. Даже когда была жена, звери голодали.

Тамара Андреевна ходила мимо на работу, все смотрела на несчастных четвероногих, один раз отдала свой обед, второй.

«Захожу туда, назад, там еще один стоит - одни ребра, хребтина. У меня все обмерло, со мной плохо стало. И с этого момента я их пять лет кормлю», - рассказала Тамара Андреевна.

Хозяин не общается ни с кем, последние два месяца его вообще не видели. Жив ли, никто не знает.

«У него не горел свет никогда, ни газа, ни воды. Я дров ему насыпал - он их даже не рубит», - отметил Евгений Константинович.

Соседи из дома напротив приютили кошек: черный - Бегемот, рыжий толстяк - Василий, еще Дымка и Беляк. К хозяйским развалинам они ходят только на разведку.

«Кошек мы, соседи - двое нас - подкармливаем. А собак?» - сообщила Татьяна Александровна.

Налицо жестокое обращение с животными. Нужно что-то делать с несчастными. Тамара Андреевна больше не работает в этих краях, кормить зверей ей накладно.

«Мне надо заплатить за проезд - две тысячи за месяц, чтобы проехать. И две тысячи - хотя бы какую-нибудь крупу купить. Четыре тысячи от пенсии я не могу тратить», - объяснила женщина.

Без поддержки звери обречены. Им не освободиться от цепей.