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Общество

В Пензенском зоопарке умерла тигрица Констанция

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В Пензе умерла 18-летняя тигрица Констанция, жившая в зоопарке. Сообщение об этом появилось во вторник, 19 марта, в телеграм-канале учреждения. По словам сотрудников, причина смерти - физиологическая старость.

Констанцию привезли в Пензу в 2010 году. За прошедшее время у нее было две пары: тигр Исатора, от которого она родила троих детенышей, и Самур, с ним она произвела на свет семерых. Тигрят передали в другие зоопарки мира, одну самочку оставили.

Исатора умер в 10-летнем возрасте от атрофического гастрита, Самур - от онкологического заболевания в 17 лет. В природе тигры живут до 15, в зоопарках - чуть более 20.

В пересчете на человеческий возраст Констанции было 120 лет.

В 2017 году в Пензенском зоопарке скончался 19-летний лев Симба. Именно его скульптура украшает главный вход.

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