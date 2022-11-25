Пензячка пожаловалась на грязь в подъезде дома на улице Минской

25.11.2022 | 21:13

В подъезде лучше надевать повязку на глаза, чтобы не видеть, в каком состоянии находится лестничная клетка многоэтажки на улице Минской, 23: пустые бутылки, бумажки, шелуха от семечек, плитка черная от грязи.

«Подъезд не убирается, уборщицы нет. Я неоднократно звонила в управляющую компанию, есть ли у нас уборщица - «да, есть, она убирается, подметает, моет». Я приглашала работников прийти посмотреть, как у нас моется. Никто не хочет приходить, они только деньги наши получают», - отметила Елена Петровна.

Возмущенная пензячка ежемесячно платит за содержание и ремонт почти 700 рублей. Куда уходят средства жителей девятиэтажного дома, она не понимает. Однако часть подъезда все же отремонтировали.

«Нам свет провели, прихожку побелили и плитку сложили - и все. Грязь невозможная, просто устала так жить. Хотелось бы на пенсии чистенько пожить», - рассказала Елена Петровна.

Обвинять только управляющую компанию было бы несправедливо. Отчасти в том, что творится в подъезде многоэтажки, виноваты сами местные, которые распивают здесь алкогольные напитки, ломают почтовые ящики, оставляют отпечатки ног на стенах, справляют нужду возле лифта. А кто-то и не платит за коммунальные услуги - квитанции ЖКХ разбросаны повсюду.