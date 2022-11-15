Пензенцы рискуют заживо свариться в кипятке на улице Суворова

15.11.2022 | 19:46

Адская кухня в действии - не ровен час, кто-нибудь угодит в теплотрассу и заживо сварится. Зато при виде бурлящей воды сразу становится понятно, высока температура ресурса, поступающего в дома на Суворова. Камера раскрыта между зданиями № 180 и 186.

Кипятком на днях поливали поляну. Екатерина Васильевна глазам своим не поверила, когда выглянула в окно.

«Думала, пожар! Тут вода кругом горячая, и из теплосети шланг с кипятком пропустили прямо под окна. Подошла к ним, говорю: «Вы что делаете?» - «А куда нам?» - «А для чего колодцы?» - «Они все забиты и полны воды», - пожаловалась пенсионерка.

Аргумент Екатерине Васильевне показался неубедительным, она начала действовать.

«Взяла этот шланг и им пустила прямо туда. Они ничего не сказали, а через минут пять отключили насос», - отметила женщина.

Пенсионерка понимает, что камеру нужно осушить, прежде чем приступать к ремонту сетей, но свой дом в обиду не даст.

«И каждый раз то сюда, а то прямо под окно. И все - в подвал», - возмутилась женщина.

Стоит выйти из строя одному винтику в коммунальном хозяйстве, как система идет наперекосяк. Если бы канализационные колодцы чистили вовремя, то тепловики могли бы спустить кипяток туда.

Пенсионерка не разрешила сливать воду рядом с домом № 180, переживая за подвал. Камера осталась полна горячей жидкости, к ремонту никак не приступят.