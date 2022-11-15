Пензенцев не расселили из-за отсутствия жилья равной площади

15.11.2022 | 21:05

Дом буквально выпотрошили, на десятки метров вокруг разбросаны обломки, обрывки, остатки имущества жильцов дома № 4 в 5-м Виноградном проезде. Почти все перебрались в новые квартиры, кроме обитателей 5-й. Фактически они здесь не обитают - нет света, тепла, воды. Но пока не решена проблема с предоставлением квадратных метров, снести развалины нельзя.

У двухкомнатной - два собственника: Александр Николаевич и родственница.

«Выкупил у своего племянника в 2014 году, а в 2019-м выходит закон: кто выкупил квартиры или доли в ветхом аварийном доме, имеют право только на компенсацию в той сумме, которая была затрачена. Но мы несогласны были, тогда нам предложили обратиться в суд», - рассказал мужчина.

Александра Николаевича смутил факт: половину двухкомнатной он приобрел за пять лет до вступления в силу поправок в жилищный кодекс - теоретически, документ не должен распространяться на его ситуацию.

Суд Ленинского района посчитал так же. Мэрию обязали предоставить совладельцам равноценные 40 квадратных метров жилплощади. Но тут возникла заминка - в новостройках, которые возводят для переселенцев, нет подходящих вариантов.

«Там только однокомнатные квартиры, двушек там нет. Естественно, по метражу однокомнатная тоже не подходит. Но я им предложил: вы же расселяете общежития, дайте нам тогда по однокомнатной квартире, а если будет лишний метраж, мы доплатим», - объяснил пензенец.

Это предложение отвергли. Сроки, определенные судом по обеспечению жильем, уже прошли. Александра Николаевича приняли к себе родные, племянница снимает квартиру.

Пресс-служба администрации Пензы прислала комментарий: поскольку вариант 40-метровой однокомнатной мужчину не устроил, а племянница была согласна, придется ждать, пока построят подходящий дом.

«В рамках реализации программы по муниципальному контракту осуществляется строительство многоквартирных домов в микрорайоне Заря, в которых запроектированы двух- и трехкомнатные квартиры. Во исполнение решения суда предоставление жилья будет осуществляться после окончания строительства многоквартирного дома, в котором запроектированы двухкомнатные квартиры», - сообщили в мэрии.

Сдать высотку в эксплуатацию планируют в первой половине 2023-го. Девушке до того срока предлагают маневренный фонд, Александру Николаевичу - нет: у него есть доля в другом жилье.